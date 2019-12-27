С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек /ПРАЙМ/. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") в 2019 году выпустил 245 тысяч автомобилей, а в следующем году планирует произвести не менее 230 тысяч автомобилей, сообщает OOO "Хендэ Мотор СНГ".

"В 2019 году с конвейера завода "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" сошло 245 000 автомобилей, что почти на 2% превышает изначальный годовой производственный план предприятия… В 2020 году "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" планирует выпустить не менее 230 000 автомобилей, продолжая работать в три производственные смены пять дней в неделю", — говорится в сообщении.

Объем экспорта автомобилей, производимых на заводе Hyundai в Петербурге, в этом году составил около 17 тысяч единиц, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 44%. Приоритетными направлениями экспорта по-прежнему остаются Казахстан и Беларусь. В 2020 году компания намерена продолжить экспорт автомобилей.

Сообщается, что в первом полугодии 2020 года заводом запланировано начало производства обновленных версий автомобилей Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

Ранее сообщалось, что завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" за 2018 год выпустил 246,5 тысячи автомобилей, что на 5,6% превышает показатель 2017 года.

Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"). Сейчас на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai.