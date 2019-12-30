МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на заседании 27 декабря переизбрал индустриального директора авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолия Сердюкова своим председателем, гендиректором ОАК вновь избран Юрий Слюсарь, сообщила пресс-служба компании.

"Совет директоров ПАО "ОАК" на заседании, прошедшем 27 декабря, переизбрал своим председателем индустриального директора авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолия Сердюкова. Генеральным директором ОАК до января 2025 года вновь избран Юрий Слюсарь, занимающий этот пост с 2015 года", — говорится в сообщении.

Совет директоров также рассмотрел прогноз исполнения финансово-хозяйственного плана 2019 года и утвердил основные показатели плана на 2020 год.

ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Также акционером ОАК является ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.