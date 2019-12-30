МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить утилизационный сбор для временно ввозимых в РФ автомобилей, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предусматривается внесение изменения в пункт 6 статьи 241 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" в целях установления правовых механизмов для отмены взимания утилизационного сбора при помещении колесных транспортных средств (шасси), самоходных машин и прицепов к ним под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)", — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ, который признал отступающим от принципов справедливости и соразмерности нормы действующего законодательства: при существенно различном предполагаемом воздействии транспортных средств на окружающую среду в РФ при их попадании на ее территорию в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления и таможенной процедуре временного ввоза (допуска) лица, ввозящие их, обременяются уплатой утилизационного сбора в одинаковом размере.

"Это, по существу, означает взимание с лиц, осуществляющих временный ввоз транспортного средства, экономически необоснованного обязательного платежа, что свидетельствует о произвольном характере правового регулирования в этой части", — говорится в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, в случает принятия законопроекта ожидается, что совокупные выпадающие доходы федерального бюджета составят около 15,5 миллиона рублей ежегодно.