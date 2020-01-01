С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв /ПРАЙМ/. Стоимость разового проезда в петербургском метро с 1 января увеличивается до 55 рублей, в наземном общественном транспорте – до 50 рублей, при этом стоимость многоразовых проездных билетов возрастает незначительно.

"Начиная с 2017 года стоимость проезда в метрополитене составляет 45 рублей за поездку, на наземном общественном транспорте? 40 рублей… Большинство жителей города осуществляют оплату проезда на общественном транспорте преимущественно посредством многоразовых проездных билетов, поэтому было принято решение об увеличении стоимости разового проезда. С 1 января одна поездка в метрополитене будет обходиться в 55 рублей, в наземном транспорте – 50 рублей", — сообщает городской комитет по тарифам.

Как отмечает ведомство, для оплаты стоимости проезда более выгодно пользоваться картами. Так, стоимость одной поездки в метрополитене по карте "Подорожник" увеличится на 2 рубля за поездку, а при оплате проезда в метро "Единой картой петербуржца" стоимость проезда составит 36 рублей, что эквивалентно тарифу "Подорожника" на 2019 год.

"Стоимость проездных билетов многоразового пользования с 1 января изменится в рамках индекса потребительских цен – на 4%", — информирует комитет по тарифам. В частности, единый месячный проездной в метро обойдется в 1870 рублей, при использовании всего транспорта (трамвай, автобус, троллейбус, метро) – 3015 рублей. Стоимость проездного для пенсионеров и ветеранов составит 623 рубля, для учащихся — 535 рублей, для студентов – 1075 рублей.

Также на 10 рублей увеличен предельный тариф на проезд по коммерческим маршрутам, где стоимость разовой поездки не превысит 50 рублей.

Как отмечает городское тарифное ведомство, экономически обоснованные тарифы на перевозки пассажиров общественным транспортом выше тех, что установлены властями. Разница между стоимостью проезда, оплачиваемой гражданами, и фактическими расходами транспортных организаций компенсируется за счет бюджетных средств. На эти цели в бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год предусмотрено более 40 миллиардов рублей.