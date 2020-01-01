МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Российские авиакомпании начнут оснащать самолеты видеокамерами и передающим оборудованием, соответствующий приказ Минтранса РФ вступил в силу 1 января.

Согласно приказу, российские авиакомпании должны с 2020 года оснастить видеокамерами и передающим оборудованием поступающие к ним новые самолеты, с 2022 года — поступающие самолеты, бывшие ранее в эксплуатации, а с 2025 года — все свои самолеты.

Камеры на борту нужны для обеспечения безопасности, в частности, антитеррористической. Среди негативных эффектов, которые возникают из-за их отсутствия, Минтранс называл угрозу совершения актов незаконного вмешательства, в том числе терактов, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей, а также материальный ущерб.

ГОТОВЫ ЛИ АВИАКОМПАНИИ?

Авиакомпании неоднократно подвергали критике эту инициативу. В частности, перевозчики указывали на высокую стоимость установки оборудования на борт, что, в свою очередь, может отразиться на стоимости билетов.

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в ноябре предложила отложить обязательную установку видеокамер в самолетах на пять лет. Как отмечал тогда заместитель директора департамента управления авиационной безопасностью "Аэрофлота" Владимир Гаенко, необходимая для передачи видеоизображения инфрастуктура сейчас отсутствует.

"Непонятно, чем оснастить, непонятно, в каком формате записывать, непонятно, по каким каналам передавать и куда. То есть соответствующей инфраструктуры нет, поэтому требование к авиакомпаниям заведомо невыполнимо", — отмечал Гаенко.

Он также сообщал, ссылаясь на данные завода-производителя, что стоимость оснащения одного самолета составит порядка 282 тысяч долларов США, а стоимость оснащения всего парка — порядка 100 миллионов долларов.