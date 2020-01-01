МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. РЖД с 1 января 2020 года сделали бесплатным для всех посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

Ранее бесплатно пользоваться туалетами на вокзалах могли пассажиры поездов с билетом с рядом оговорок, а также ряд льготников. Например, на Казанском вокзале в декабре, заметил корреспондент РИА Новости, плата за туалет составляла 50 рублей.

"С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на 344 железнодорожных вокзалах", — сообщили РИА Новости в дирекции вокзалов.

Там добавили, что до вступления новых правил в силу данная услуга предоставлялась на безвозмездной основе на 80 вокзалах. На остальных бесплатно воспользоваться туалетом можно было при предъявлении билета на поезд, который прибыл на данную станцию не более часа назад, либо отправится в течение трех часов.

О планах сделать бесплатными туалеты на вокзалах РЖД с 2020 года в дирекции рассказывали РИА Новости в октябре 2019 года.

Дирекция железнодорожных вокзалов – функциональный филиал ОАО "РЖД", в ведении которого находятся все вопросы управления крупнейшими вокзалами России.