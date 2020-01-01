МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Тарифы в плацкарте и общих вагонах поездов дальнего следования в России с 1 января 2020 года индексируются на 3,5% и на столько же — в купе, СВ, люксе в ряде поездов, следует из решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и слов представителя "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

Практически все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России осуществляет ФПК. Тарифы на билеты в плацкарте определяет ФАС, в купе, СВ и люксе — сама компания.

Правление Федеральной антимонопольной службы осенью утвердило рост тарифов в плацкарте и общих вагонах в России в 2020 году на 3,5%, сообщали РИА Новости в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ФПК агентству сказали, что в 2020 году тарифы на проезд в люкс, СВ и купе поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения, не входящих в систему динамического ценообразования, будут проиндексированы на 3,5% к уровню 2019 года.

Там добавляли, что к этим тарифам также применяются сезонные коэффициенты графика гибкого регулирования. Согласно информации на сайте РЖД, система динамического ценообразования охватывает 95% перевозок ФПК в купе, СВ, люксе и вагонах с местами для сидения скоростных поездов внутригосударственного сообщения. То есть тарифы на СВ, купе и люкс будут проиндексированы на 3,5% в 5% поездов. Представитель ФПК говорил РИА Новости, что тарифы в 95% поездов системы динамического ценообразования существенно не изменятся.

Основной принцип системы заключается в следующем: чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты. Стоимость проезда зависит не только от расстояния и популярности маршрута, но и от ряда факторов, в частности, категории поезда; времени года, дня недели, времени отправления, прибытия и так далее; количества предложенных мест в поезде; даты совершения покупки билета (числа дней до отправления поезда).

Традиционно тарифы на железнодорожные перевозки повышаются ежегодно с 1 января. В 2019 году в плацкарте и общих вагонах они индексировались на 3,9% и на столько же в СВ, купе и люксе, но лишь в поездах, не попадающих под систему динамического ценообразования.