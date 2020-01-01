МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов освобождены в России от уплаты НДС, следует из изменений в закон, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент внес такие изменения в конце сентября 2019 года. В документе говорилось, что закон выступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода для НДС.

До этого перевозки облагались НДС в 20%, несмотря на трансграничный характер таких операций и то, что конечный потребитель этих услуг находится за пределами РФ и не может претендовать на вычет предъявленных ему сумм российского НДС.

Депутаты, инициировавшие принятие закона, отмечали, таким образом, налогообложение транзитных перевозок порожних контейнеров и грузовых вагонов существенно снижает конкурентные преимущества российских железных дорог и привлекательность российских транспортных коридоров для иностранных грузоотправителей. Установление нулевой ставки НДС для транзитных перевозок порожних контейнеров и грузовых вагонов будет способствовать увеличению объемов перевозок и повышению транзитного потенциала России, считают они.

Кроме того, это поможет гармонизации налогового законодательства государств ЕАЭС, учитывая, что сейчас в Белоруссии и Казахстане нулевая ставка применяется при любых транзитных перевозках вне зависимости от того, груженый или порожний контейнер перевозится.

Депутат Алексей Кобилев говорил ранее, что в связи с установлением нулевой ставки НДС на транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые при организации услуг транзитной перевозки порожних контейнеров по маршруту Китай — Европа, объемы могут вырасти почти в два раза. Это, по его мнению, будет способствовать увеличению выручки РЖД на 0,5 миллиарда, а российских экспедиционных компаний – на 3,4 миллиарда рублей в год.