МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Парковать грузовики, автобусы, коммерческие фургоны и такси во дворах жилых домов будет нельзя, но никакого наказания за это не предусмотрено, следует из приказа Минтранса.

Так, ведомство еще в конце 2017 года приняло поправки в закон о безопасности дорожного движения, обязав владельцев коммерческого транспорта, перевозящего пассажиров и груз, обеспечивать стоянку принадлежащих им автомобилей в границах городских поселений, городских округов, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по возвращении из рейса и окончании смены водителя на парковках, соответствующих требованиям Минтранса.

Требования к таким парковкам утверждены приказом ведомства от 17 мая 2018 года и вступают в силу с 1 января 2020 года. По ним, такие парковки должны быть освещены, оборудованы дорожными знаками и разметкой, соответствовать требованиям к дорожному покрытию. При этом создание подобных парковок на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, а именно на дворовых территориях, не допускается, подчеркивает Минтранс.

"Эти требования нужно выполнять, но, в то же время, ответственность за их неисполнение пока отсутствует", — констатирует представитель ведомства.

"Вопросы дальнейшего применения данной нормы, в том числе введения административной ответственности за её нарушение, будут рассмотрены в рамках проводимой сейчас работы по формированию новой модели правового регулирования и нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — говорится в сообщении Минтранса к распоряжению.