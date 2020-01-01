ПЕКИН, 1 янв /ПРАЙМ/. Самолёт "Малазийских авиалиний", вылетевший из нового аэропорта Пекина "Дасин" по неизвестной причине вернулся в аэропорт вылета, сообщает издание Global Times.

Самолёт, совершавший рейс MH319 из Пекина в Куала-Лумпур, вылетел из нового международного аэропорта Пекина "Дасин" в 9.30 по местному времени (4.30 мск).

Сообщается, что после вылета самолёт вернулся обратно, израсходовав топливо, благополучно приземлился в аэропорту вылета. По какой причине самолёт вернулся обратно, пока неизвестно.