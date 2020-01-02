МОСКВА, 2 янв /ПРАЙМ/. Количество крушений крупных коммерческих самолетов и число погибших при данных инцидентах людей в 2019 году снизилось вдвое по сравнению с 2018-м, сообщает голландская консалтинговая фирма To70.

По ее информации, в 2019 году произошло 86 авиапроисшествий, в восьми из которых погибли люди. В 2018 году число крушений составляло 160, при этом погибшие были в 13 из них. Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году — 257 человек.

Самыми крупными авиакатастрофами 2019 года стали крушения самолетов Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" и Fokker 100 авиакомпании Bek Air.

По данным экспертов, на сегодняшний день в среднем одна авиакатастрофа приходится на 5,6 миллиона полетов.

В марте 2019 самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, на борту которого находились 157 человек, все они погибли. После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.