Самолет "Антонов" разбился на западе Судана, экипаж и пассажиры погибли – "Аль-Арабия"
КАИР, 2 янв /ПРАЙМ/. Самолет "Антонов" разбился в провинции Западный Дарфур в Судане, экипаж и несколько пассажиров погибли, сообщил в четверг вечером телеканал "Аль-Арабия".
По данным канала, самолет упал сразу же после взлета в пяти километрах от аэропорта административной столицы провинции Западный Дарфур — города Эль-Генейна.
Согласно информации "Аль-Арабии", на борту помимо экипажа находились "местные чиновники".
Других подробностей пока не приводится.
https://1prime.ru/transport/20200102/830761250.html