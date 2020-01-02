КАИР, 2 янв /ПРАЙМ/. Самолет "Антонов" разбился в провинции Западный Дарфур в Судане, экипаж и несколько пассажиров погибли, сообщил в четверг вечером телеканал "Аль-Арабия".

По данным канала, самолет упал сразу же после взлета в пяти километрах от аэропорта административной столицы провинции Западный Дарфур — города Эль-Генейна.

Согласно информации "Аль-Арабии", на борту помимо экипажа находились "местные чиновники".

Других подробностей пока не приводится.