КАИР, 2 янв /ПРАЙМ/. Жертвами крушения военного самолета "Антонов" на западе Судана стали 15 человек, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

По информации телеканала, среди жертв — трое представителей местного судейского корпуса.

В то же время, по информации суданских СМИ, в числе пассажиров мог находиться один сотрудник Всемирной продовольственной организации.

Военный самолет, — по предварительным данным, Ан-12 — разбился в четверг после вылета из аэропорта города Эль-Генейна в провинции Западный Дарфур в Судане. Местные СМИ сообщают, что катастрофа произошла в пяти километрах от аэропорта.