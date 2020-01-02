Власти Судана подтвердили гибель 11 человек при крушении самолета на западе страны - ТВ
КАИР, 2 янв /ПРАЙМ/. Правительство Судана в четверг подтвердило гибель 11 человек в результате крушения военного самолета в районе города Эль-Генейна в провинции Западный Дарфур, сообщило суданское телевидение.
Ранее сообщалось, что военный самолет, предположительно Ан-12, разбился в четверг после вылета из города Эль-Генейна, куда ранее этот же борт доставил гуманитарную помощь. Катастрофа произошла в пяти километрах от аэропорта, жертвами могли стать 15 человек, включая трех представителей местного судейского корпуса и одного сотрудника Всемирной продовольственной организации.
По информации суданских СМИ, экипаж самолета состоял из граждан Судана.
https://1prime.ru/transport/20200102/830761268.html