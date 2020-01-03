КАИР, 2 янв /ПРАЙМ/. В результате крушения военного самолета Ан-12 на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает официальное информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя ВС страны Амера Мухаммеда Ахмеда.

"Военный самолет Ан-12 потерпел крушение вечером в четверг через пять минут после взлета из аэропорта Эль-Генейна. Погибли семь членов экипажа, трое судей и восемь гражданских лиц, включая четырех детей. Проводится расследование причин катастрофы", — говорится в сообщении армии.