МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Бахрейнская авиакомпания Gulf Air отменила в пятницу все рейсы в столицу Ирака Багдад и город Наджаф в связи с нестабильной ситуацией в сфере безопасности, следует из заявления авиакомпании.

"Рейсы в Багдад и Наджаф в Республике Ирак и обратно отменены до дальнейшего извещения по причине нестабильной обстановки в сфере безопасности", — сообщила авиакомпания в Twitter.

Ранее иорданская авиакомпания Royal Jordan отменила рейсы из Аммана в Багдад, начиная с пятницы, по соображениям безопасности.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.