МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании "Гражданские самолеты Сухого", производящей самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), о взыскании более 941 миллиона рублей с иркутской авиакомпании "Ираэро", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 30 декабря, к производству он пока не принят, основания исковых требований на данный момент в карточке дела не приводятся.

Компания "Ираэро" по состоянию на май 2019 года располагала девятью самолетами SSJ100, всего в парке перевозчика около 30 самолетов. Авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные перевозки по 70 направлениям России и зарубежья, еженедельно выполняя более 150 рейсов, сообщает ее сайт.

"Гражданские самолёты Сухого" (входят в "Сухой", структуру ОАК) — разработчик и производитель самолета Sukhoi Superjet 100. Компания создана в 2000 году, на 100% принадлежит авиационной холдинговой компании "Сухой".