ВАШИНГТОН, 8 янв /ПРАЙМ/. Полеты гражданских самолетов США запрещены над значительной частью Ближнего Востока, в частности, над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, говорится в уведомлении Федерального управления США по гражданской авиации (FAA).

Директива распространена в связи с "повышенной военной деятельностью и повышенной политической напряженностью на Ближнем Востоке, которые ведут к возможным ошибкам в расчетах и неправильной идентификации".

Директива относится ко всем американским авиакомпаниям, всем лицам, сертифицированным FAA, и всем операторам самолетов, зарегистрированных в США. Пилотам позволено отклоняться от директивы, если того требует чрезвычайная ситуация.

Ранее сообщалось, что ракетным ударам в ночь на среду подверглись база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах и ведет консультации со своей командой советников. телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщал, что Трамп провел совещание в Белом доме по сложившейся ситуации.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары, которые нанесены в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.