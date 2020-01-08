МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана появилось с социальных сетях.

На видео можно рассмотреть горящую точку, которая падает, оставляя огненный хвост. Очевидцы пишут, что это и есть украинский Boeing 737.

Ранее иранское агентство сообщило, что украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта. По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.