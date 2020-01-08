КИЕВ, 8 янв /ПРАЙМ/. Киевский международный аэропорт "Борисполь" пока не имеет информации о возможном крушении украинского лайнера, который летел из Тегерана в Киев, сообщили РИА Новости в среду в справочной службе аэропорта.

"Да, у нас ожидается борт в 8.00 (9.00 мск) из Тегерана. Пока нет информации о каких-либо проблемах", — сказали в справочной.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта. По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.