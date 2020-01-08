МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 мск утра и перестал передавать данные спустя 2 минуты — в 5.44 мск, сообщает сервис отслеживания положения воздушных судов Flightradar.

Согласно данным сервиса, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после взлета.

"PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (5.42 мск). Последние данные получены в 2.44 UTC (5.44 мск), — говорится в сообщении Flightradar в его аккаунте в Twitter.

Ранее иранское агентство Tasnim передало, что украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета. По информации агентства Рейтер, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.

Киевский международный аэропорт "Борисполь" пока не имеет информации о возможном крушении украинского лайнера, который летел из Тегерана в Киев, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.