МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни, сообщило в среду агентство Tasnim.

Ниже приводится справочная информация о крупных катастрофах в мире в 2017-2020 годах.

2020

2 января самолет Ан-12 потерпел крушение через пять минут после взлета из аэропорта города Эль-Генейна в провинции Западный Дарфур в Судане. Суданские военные заявили о гибели 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, в их числе четверо детей.

2019

27 декабря в Алма-Ате (Казахстан) рейс Z2100 авиакомпании Bek Air Алма-Ата — Нур-Султан в 7.22 (4.22 мск) при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. На борту самолета было 98 человек, включая пять членов экипажа. По данным официального представителя комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова, в результате крушения самолета 12 человек погибли и 49 пострадали.

10 декабря был признан разбившимся чилийский военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" с 38 людьми на борту. Военный самолет, перевозивший персонал для обслуживания нефтепровода, вылетел с базы "Чабунко" в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике 9 декабря в 16:55 по местному времени (22:55 мск). На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. После взлета связь с экипажем была прервана.

24 ноября в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго самолет Dornier-228 авиакомпании Busy Bee потерпел крушение через три минуты после взлета. Погибли как минимум 29 человек.

3 июня в Индии в северо-восточном штате Ассам с радаров пропал военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС страны, на борту которого находились 13 человек. Воздушное судно направлялось на армейский аэродром в соседнем штате Аруначал-Прадеш, однако спустя полчаса после вылета самолет перестал выходить на связь с диспетчерами. Через несколько дней обломки разбившегося борта были найдены на склоне одной из гор в 16 километрах к северу от населенного пункта Липо. В авиакатастрофе выжить не удалось никому.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку, при которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

10 марта самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян.

9 марта в Колумбии разбился самолет DC-3, принадлежавший авиакомпании Laser и совершавший рейс между городами Сан-Хосе-дель-Гуавьяре и Вильявисенсио. Погибли все 12 человек, находившиеся на борту.

14 января в пригороде Тегерана рядом с городом Карадж в Иране разбился грузовой самолет. Boeing 707, принадлежавший армии Ирана, летел из Бишкека (Киргизия) в караджский аэропорт "Пайам", но по ошибке стал приземляться в аэропорту "Фатх". Пилот не справился с управлением при посадке, выехал за взлетно-посадочную полосу и въехал в жилой район, где в тот момент не оказалось жителей, после чего загорелся. На борту были командир и 15 членов экипажа — все граждане Ирана. Выжил один человек, 15 погибли. Разбившийся самолет перевозил на борту 30 тонн мяса из Киргизии в Иран.

2018

20 декабря потерпел крушение транспортный самолет Ан-26 авиакомпании GomAir в 40 километрах от международного аэропорта Нджили (Киншаса, Демократическая республика Конго). Воздушное судно зафрахтовала Национальная независимая избирательная комиссия, чтобы перевезти оборудование для проведения выборов. На его борту находились 23 человека, включая трех пилотов с российским гражданством. Все они погибли.

29 октября пассажирский лайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты (Индонезия) на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы. На его борту а находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.

9 сентября пассажирский самолет, летевший из Джубы, упал в озеро в центральной части Южного Судана. В результате крушения погиб 21 человек, выжили трое пассажиров – шестилетний мальчик и двое мужчин.

4 августа в Швейцарии потерпел крушение самолет времен Второй мировой войны марки JU52 HB-HOT. На борту находились 17 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Большинство из них — выходцы из немецкоязычной части Швейцарии, а также из кантона Во и Нижней Австрии.

31 июля самолет Embraer 190 компании Aeromexico потерпел аварию в районе аэропорта города Дуранго (Мексика). Всего в самолете, вылетавшем из Дуранго в Мехико, находились 103 человека — 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет не смог набрать высоту, опустился на взлетно-посадочную полосу, выехал за ее пределы и загорелся. Были госпитализированы 98 человек, погибших не было.

18 мая самолет Boeing 737-200 компании Global Air разбился при вылете из аэропорта кубинской столицы Гаваны в Ольгин. Самолет арендовала кубинская Cubana de Aviacion. На борту лайнера находились 113 человек, включая членов экипажа, 112 из них погибли.

11 апреля военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира через несколько минут после взлета. Он упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. Очевидцы сообщали, что лайнер летел на очень небольшой высоте, у него горел правый двигатель. На борту упавшего Ил-76 находились 247 военных и членов их семей и 10 членов экипажа, все они погибли.

12 марта самолет бангладешской авиакомпании US-Bangla, следовавший по маршруту Дакка — Катманду, потерпел крушение вблизи международного аэропорта Катманду имени Трибхувана (Непал). Во время захода на посадку он не попал на взлетно-посадочную полосу и упал на футбольное поле к востоку от аэропорта, затем судно охватил пожар. Погибли 49 человек.

6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим (Сирия) потерпел крушение транспортный самолет Ан-26 Минобороны России. Воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибшие — российские военнослужащие, среди них 27 офицеров, один из них в звании генерал-майора, а также прапорщики и контрактники.

18 февраля иранский пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, пропал с радаров примерно спустя час после взлета. Лайнер потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту были 66 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.

11 февраля пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

2017

7 июня в Мьянме четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет Y-8 китайского производства, перевозивший семьи военнослужащих из гарнизонов южной Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над Андаманским морем. В ходе поисковой операции в море были обнаружены его обломки. На борту разбившегося самолета были 122 человека, включая 14 членов экипажа, 35 военнослужащих и 73 члена семей военнослужащих, из них 15 детей. Также воздушное судно перевозило 2,4 тонны груза.

16 января грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, выполнявший рейс Гонконг (КНР) – Бишкек (Киргизия), вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии и рухнул на жилой поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта. На месте крушения были найдены тела 38 человек, в том числе четырех членов экипажа воздушного судна и 34 граждан Киргизии, из которых 16 детей. Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончался еще один житель поселка. Разрушены около 30 жилых домов поселка.