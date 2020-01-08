ТЕГЕРАН, 8 янв /ПРАЙМ/. Скорые направлены к месту крушения украинского лайнера, рухнувшего в окрестностях Тегерана, сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде.

"После получения нами сообщения о падении украинского самолета экипажи скорой помощи были направлены к месту падения лайнера", — сообщил официальный представитель.

По его словам, на борту находились 167 пассажиров.

Ранее иранское агентство Tasnim передало, что украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета. По информации агентства Рейтер, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.

Киевский международный аэропорт "Борисполь" пока не имеет информации о возможном крушении украинского лайнера, который летел из Тегерана в Киев, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.