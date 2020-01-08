Красный Полумесяц опубликовал фотографии с места крушения украинского самолета в Тегеране
МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Красный Полумесяц в своем Twitter опубликовал фотографии с места крушения украинского самолета, разбившегося в аэропорту Тегерана.
На фотографиях видны обломки самолета, обугленные фрагменты и люди, которые работают на месте катастрофы.
Украинский лайнер потерпел крушение из-за у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.
https://1prime.ru/transport/20200108/830767224.html