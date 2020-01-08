МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Посольство России в Тегеране выясняет, были ли граждане РФ на разбившемся украинском пассажирском лайнере, сообщил РИА Новости атташе посольства Андрей Ганенко.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.

"Пока никакой информации на этот счёт (о наличии россиян на борту – ред.) нет, мы находимся в контакте со всеми компетентными службами и выясняем, были ли граждане РФ на борту разбившегося самолета", — сказал РИА Новости Ганенко.