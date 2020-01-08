МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Компания Boeing в курсе сообщений о крушении украинского лайнера у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни, в настоящее время она собирает информацию, заявил РИА Новости представитель компании.

"Мы в курсе сообщений прессы из Ирана, мы собираем информацию", — заявили в Boeing.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.