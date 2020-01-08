МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское ТВ.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.

Посольство России в Тегеране выясняет, были ли граждане РФ на разбившемся украинском пассажирском лайнере, сообщил РИА Новости атташе посольства Андрей Ганенко.