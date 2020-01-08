МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Посольство Украины в Иране устанавливает списки погибших в авиакатастрофе пассажиров, сообщил РИА Новости по горячей линии представитель посольства.

"Окончательных списков пока нет, мы работаем в контакте с соответствующими структурами и устанавливаем списки погибших", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники посольства уже работают в аэропорту Тегерана.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.