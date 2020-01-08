КАИР/ТЕГЕРАН, 8 янв /ПРАЙМ/. Шансов на то, что на борту потерпевшего крушение в Иране украинского лайнера есть выжившие, нет, сообщил РИА Новости директор Управления по ЧС Ирана.

"Все части самолета охвачены огнем, нет шансов на то, что кто-то мог выжить", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели тушат самолет.

Ранее сообщалось, что лайнер Boeing-737 Украинских авалиний потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Он направлялся в Киев. По предварительной информации, причиной крушения стали технические неисправности.