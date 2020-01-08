МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Тушение обломков украинского самолета, рухнувшего в Тегеране, продолжается, списки погибших пассажиров уточняются, сообщили РИА Новости в службе безопасности аэропорта Тегерана.

"Сейчас на месте работают спасательные команды, они тушат обломки самолета, после чего начнется поисковая операция", — сообщили в службе безопасности.

По данным аэропорта, списки пассажиров рейса пока уточняются.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.