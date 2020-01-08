ЧС Ирана подтвердило, что выживших на борту украинского самолета нет - агентство
КАИР, 8 янв /ПРАЙМ/. Выживших на борту потерпевшего крушение в Тегеране украинского пассажирского самолета нет, сообщает иранское информагентство Tasnim со ссылкой на главу управления ЧС Ирана.
"Никто из тех, кто находился на борту, не выжил", — приводит агентство слова главы управления.
Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.
https://1prime.ru/transport/20200108/830767327.html