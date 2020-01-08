КАИР, 8 янв /ПРАЙМ/. Выживших на борту потерпевшего крушение в Тегеране украинского пассажирского самолета нет, сообщает иранское информагентство Tasnim со ссылкой на главу управления ЧС Ирана.

"Никто из тех, кто находился на борту, не выжил", — приводит агентство слова главы управления.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.