КИЕВ, 8 янв /ПРАЙМ/. Пассажиры и экипаж украинского самолета погибли при крушении под Тегераном, сообщила в среду пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины со ссылкой на предварительные данные авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

"По предварительной информации представителя авиакомпании "Международные авиалинии Украины", 08.01.2020 года после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли", — говорится в сообщении департамента в Facebook.