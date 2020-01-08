КАИР, 8 янв /ПРАЙМ/. Представитель аэропорта Тегерана сообщил, что на борту потерпевшего крушение украинского самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли, передает иранское информагентство IRNA.

"Официальный представитель аэропорта Тегерана заявил, что все пассажиры и экипаж украинского самолета, который потерпел крушение утром в среду, погибли. Это 167 пассажиров и 9 членов экипажа", — пишет агентство.

Ранее управление ЧС Ирана также подтвердило, что все находившиеся в самолете люди погибли. Лайнер Boeing-737 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юго-западе Тегерана. Он направлялся в Киев.