НЬЮ-ДЕЛИ, 8 янв /ПРАЙМ/. Правительство Индии призвало национальных авиаперевозчиков воздержаться от полетов через Иран, Ирак, а также над Персидским и Оманским заливами в свете резкой эскалации напряженности в ближневосточном регионе, сообщили РИА Новости несколько источников в авиаотрасли южноазиатской страны.

"Правительство обратилось к национальным авиакомпаниям с просьбой избегать полетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами", — сказал один собеседников агентства. Эту информацию подтвердили несколько других источников в отрасли.

Ранее в среду министерство иностранных дел Индии призвало соотечественников воздержаться от поездок в Ирак, а индийским гражданам, находящимся на территории этой арабской страны, рекомендовало соблюдать осторожность.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана, на борту самолета находились 167 пассажиров. МИД Украины подтвердил информацию о крушении, сославшись на данные Международных авиалиний Украины.