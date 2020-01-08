МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Вероятность того, что упавший рядом с аэропортом Тегерана украинский самолет был сбит, крайне мала, причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя, заявил РИА Новости эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров. МИД Украины со ссылкой на предварительные данные авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сообщил, что пассажиры и экипаж самолета погибли.

"Думаю, вряд ли сбили, высота небольшая, да и далеко от Ирака и Персидского залива", — сказал Галенко.

Он добавил, что, по его мнению, причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя. "Судя по частному видео, борт точно горел", — добавил эксперт.

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

Полеты гражданских самолетов США были запрещены над значительной частью Ближнего Востока, в частности, над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, говорится в уведомлении Федерального управления США по гражданской авиации (FAA). Директива распространена в связи с "повышенной военной деятельностью и повышенной политической напряженностью на Ближнем Востоке, которые ведут к возможным ошибкам в расчетах и неправильной идентификации".