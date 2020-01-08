ВАШИНГТОН, 8 янв /ПРАЙМ/. Канада готова предоставить техническую помощь в расследовании крушения украинского самолета в Тегеране, заявил в среду министр транспорта Канады Марк Гарно.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.

"Мы поддерживаем контакты с нашими зарубежными партнерами, и Канада предлагает техническую помощь в ходе предстоящего расследования", — написал министр в Twitter.

Ранее глава МИД Канады выразил соболезнования в связи с крушением самолета, на борту которого были канадцы.