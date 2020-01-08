МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Неосторожные выводы о причинах падения самолета в Тегеране могут иметь негативные последствия, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. МИД Украины со ссылкой на предварительные данные авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сообщил, что пассажиры и экипаж самолета погибли.

"До официального расследования никаких выводов делать не надо, преждевременно… Я слышал мнение экспертов, в том числе наших, которые считают, что это было под действием внешних факторов. Но если гипотетически допускать что либо — все что угодно можно гипотетически допустить — сейчас любой неосторожный вывод, который даст почву для разжевывания ситуации заинтересованными силами, может повлечь за собой негативные последствия… Я считаю, что мы должны опираться на выводы, которые последуют после проведения различных экспертиз, расшифровки черных ящиков и так далее", — сказал РИА Новости Швыткин.

Депутат не исключает, что "некоторые политические силы" попытаются сыграть на гибели людей и крушении самолета, в том числе высказывая версии, что катастрофа произошла по вине Ирана.