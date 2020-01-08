ВАШИНГТОН, 8 янв /ПРАЙМ/. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) следит за развитием ситуации вокруг крушения украинского самолета в Иране, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Кристофер О'Нейл.

"NTSB следит за развитием ситуации вокруг крушения украинского международного рейса 752 и следует своим стандартным процедурам для расследований международных авиационных инцидентов. В рамках обычных процедур NTSB работает с государственным департаментом и другими ведомствами, чтобы определить оптимальный вариант действий", — сказал он.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По предварительной информации, погибли все 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.