ВАШИНГТОН, 8 янв /ПРАЙМ/. США готовы предложить Украине свою помощь в связи с катастрофой украинского самолета в Иране, говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

"Соединенные Штаты будут и дальше внимательно следить за инцидентом и готовы предложить Украине всю возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к всемерному сотрудничеству в любом расследовании причин катастрофы", — говорится в тексте.

Кроме того, Помпео выразил соболезнования семьям и друзьям погибших.