КИШИНЕВ, 8 янв /ПРАЙМ/. Министерство иностранных дел Румынии выразило соболезнования в связи с гибелью пассажиров самолета украинской авиакомпании, который потерпел крушение в Иране, сообщила пресс-служба румынского МИДа.

В среду утром выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа: 147 иранцев и 32 иностранца. По предварительным данным, выживших нет.

"Искренние соболезнования семьям тех, кто потерял жизни в рухнувшем украинском самолете, который должен был лететь из Тегерана в Киев", — говорится на странице МИДа Румынии в Twitter.