КИЕВ, 8 янв /ПРАЙМ/. Цветы принесли в киевский аэропорт "Борисполь" в память о погибшем экипаже самолета Boeing, разбившегося в Иране, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"В аэропорту "Борисполь" вспоминают украинский экипаж, который навсегда останется в небе. Трагедия Boeing 737. Легкого вам полета, птицы", — говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.