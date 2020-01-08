МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств и спецслужб в части компетенций правительства до конца текущей недели провести анализ угроз для безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"Оцените угрозы безопасности российских граждан, находящихся в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, с учетом различных сценариев развития ситуации. Представьте предложения по мерам, относящимся к компетенции Правительства Российской Федерации, направленным на обеспечение безопасности российских граждан", — говорится в поручении.

"Доложите в срок до 9 января 2020 г.", — поручил премьер.

Кроме того, заместителю председателя правительства Максиму Акимову, главам МИД Сергею Лаврову, Минтранса Евгению Дитриху и Минэкономразвития Максиму Орешкину поручено "в срок до 10 января оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий".