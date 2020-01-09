Самолет минобороны Украины с экспертами вылетел в Тегеран, где разбился украинский лайнер
КИЕВ, 9 янв /ПРАЙМ/. Самолет минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран, где в среду потерпел крушение украинский лайнер, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
"Самолет министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран. Пожелаем им удачи и выполнения поставленных задач. Украина ждет вашего возвращения", — написал он в Facebook.
https://1prime.ru/transport/20200109/830769940.html