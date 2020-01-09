МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура на Украине в связи с крушением украинского самолета в Тегеране, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

"Владимир Зеленский объявил 9 января день траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

МИД Украины подтвердил информацию о крушении, сославшись на данные Международных авиалиний Украины. Ранее Зеленский выразил соболезнования погибшим при крушении.