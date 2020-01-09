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МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Росавиация предупредила авиакомпании об угрозе безопасности полетов на Ближний Восток из-за боевых действий и сложной общественно-политической обстановки в регионе, рекомендовала принять дополнительные меры безопасности, следует из телеграммы Росавиации (копия имеется в распоряжении РИА Новости).

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

"В настоящее время в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, где совершают полеты воздушные суда гражданской авиации России, сложились условия, характеризующиеся дополнительными угрозами для безопасности полетов в связи с ведением активных боевых действий, а также сложной общественно-политической обстановкой", — говорится в телеграмме.

"Предлагаю… рекомендовать эксплуатантам воздушных судов принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полетов с учетом оперативной обстановки в районе и по маршрутам выполнения международных воздушных перевозок, а также рекомендаций, изложенных в руководстве по мерам безопасности, принимаемым в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских воздушных судов", — отмечается в телеграмме.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям по возможности выбирать более безопасные маршруты и оценить готовность экипажа к потенциальным угрозам безопасности. Ведомство отмечает важность наличия и исправности бортового оборудования и внешнего освещения, необходимых для облегчения идентификации самолёта.

В телеграмме говорится, что авиакомпаниям необходимо учитывать, в том числе, возможное отсутствие эффективной организации воздушного движения, а также невозможность государства, ответственного за это воздушное пространство, в полной мере осуществлять контроль за своим воздушным пространством или выполнять свои обязательства по управлению воздушным движением.

Регулятор рекомендует авиаперевозчикам во взаимодействии с Госкорпорацией по ОРВД организовать постоянный мониторинг оперативной аэронавигационной информации, издаваемой относительно региона Ближнего Востока, Оманского и Персидского заливов.