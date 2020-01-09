ВАШИНГТОН, 9 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.

"У меня есть свои подозрения. Я не хочу говорить об этом, поскольку у других людей есть схожие подозрения. Это трагедия. Но кто-то мог допустить ошибку. Он совершал полет в довольно суровом районе", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов. По его мнению, технические неполадки вряд ли явились причиной крушения.

Трамп призвал дождаться расшифровки черных ящиков и выразил надежду, что власти Ирана передадут их Boeing.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Большинство погибших — граждане Канады и Ирана.