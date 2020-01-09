ЛОНДОН, 9 янв /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряженность в регионе, заявил британский премьер Борис Джонсон.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

"В настоящее время существует большое количество информации о том, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Это вполне могло произойти непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, необходимо провести полное и прозрачное расследование", — говорится в письменном заявлении Джонсона, распространенном в четверг вечером канцелярией правительства.

Премьер заявил, что в настоящее время крайне важно обеспечить незамедлительную репатриацию тел погибших для того, чтобы семьи могли проститься с ними.

Джонсон напомнил, что на борту украинского самолета находились четверо граждан Британии, их семьям сейчас оказывается поддержка. "Это трагедия, и я мысленно с теми, кто потерял близких", — сказал Джонсон.

"Британия продолжает призывать все стороны к незамедлительной деэскалации и снижению напряженности в регионе" — добавил премьер.

В четверг премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна располагает разведданными, свидетельствующими, что Boeing "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой. Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.