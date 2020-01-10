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ТЕГЕРАН, 9 янв /ПРАЙМ/. Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде вновь отверг заявления о том, что украинский Boeing под Тегераном был сбит ракетой, и назвал неверной информацию, что ее обломки нашли рядом с самолетом.

"Эти слова совсем иррациональны", — сказал он в эфире телеканала IRIB TV2, комментируя озвученную версию, что самолет случайно был сбит ракетой.

На просьбу прокомментировать слухи о том, что рядом с самолетом были найдены обломки ракеты, он ответил: "Это не так. Возможно, в некоторых соцсетях пытаются эту тему раздуть".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.