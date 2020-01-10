ТЕГЕРАН, 10 янв /ПРАЙМ/. Тегеран просит Канаду и другие страны поделиться информацией об авиакатастрофе с украинским самолётом под Тегераном, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Его слова прозвучали после заявлений премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона о том, что самолёт мог быть сбит ракетой.

"(Иран — ред.) просит премьер-министра Канады и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие в Иране", — говорится в сообщении Мусави.

Он также добавил, что Иран пригласил экспертов из Украины, представителей компании Boeing к участию в расследовании.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.