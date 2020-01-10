Иран просит Канаду и другие страны поделиться информацией о катастрофе с украинским Boeing
ТЕГЕРАН, 10 янв /ПРАЙМ/. Тегеран просит Канаду и другие страны поделиться информацией об авиакатастрофе с украинским самолётом под Тегераном, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Его слова прозвучали после заявлений премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона о том, что самолёт мог быть сбит ракетой.
"(Иран — ред.) просит премьер-министра Канады и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие в Иране", — говорится в сообщении Мусави.
Он также добавил, что Иран пригласил экспертов из Украины, представителей компании Boeing к участию в расследовании.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
https://1prime.ru/transport/20200110/830774697.html