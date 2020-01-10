Иран приветствует участие в расследовании авиакатастрофы стран, чьи граждане в ней погибли
МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в катастрофе, говорится в заявлении официального представителя правительства страны Али Рабии.
"Мы приветствуем участие в расследовании других стран, чьи граждане в ходе этого трагического события погибли", — говорится в заявлении Рабии, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.
Рабии также посоветовал США отказаться от подачи ложной информации относительно трагедии.
https://1prime.ru/transport/20200110/830774705.html